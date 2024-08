Worbis - Mit einem Rettungshubschrauber musste ein 16-Jähriger im Landkreis Eichsfeld ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem er mit seinem Moped gestürzt war. Der Jugendliche war am Mittwochnachmittag auf der Landstraße 1012 in Richtung Worbis unterwegs, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In einer Kurve sei er auf den unbefestigten Seitenstreifen geraten, gegen eine Leitplanke gestoßen und in den Straßengraben gestürzt. Seine schweren Verletzungen werden im Krankenhaus behandelt.