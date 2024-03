Plauen - Ein 16 Jahre alter Jugendlicher ist in Plauen in einem Garagenkomplex mit lebensbedrohlichen Verletzungen gefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts, wie sie am Sonntag mitteilte. Tatverdächtig seien zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche.

Das Opfer sei am Samstagabend in dem Garagenhof im Ortsteil Haselbrunn entdeckt worden. Der 16-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Am Sonntag war er laut Polizei außer Lebensgefahr.

Was sich genau ereignet hat, blieb zunächst unklar. „Weitere Angaben können aufgrund der laufenden Ermittlungen und des Alters der beiden Beschuldigten derzeit nicht getätigt werden“, teilte die Polizei mit.