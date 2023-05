Reichenbach/Zwickau - Mit dem Motorroller ist ein 16-Jähriger in Reichenbach gegen einen haltenden Transporter geprallt und hat mit seinem Helm die Heckscheibe durchstoßen. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Zwickau am Samstag mitteilte. Der Rollerfahrer soll bisherigen Erkenntnissen zufolge am Donnerstagnachmittag abgelenkt gewesen sein und deshalb zu spät bemerkt haben, dass der Transporter vor ihm im Vogtland an einer Einmündung verkehrsbedingt angehalten hatte. Der Sachschaden wurde mit 1000 Euro beziffert.