Werdau/Zwickau - Ein 16-Jähriger hat in Werdau (Kreis Zwickau) einen anderen Jugendlichen mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Er wurde festgenommen und später den Eltern übergeben, wie die Polizei in Zwickau am Freitag mitteilte. Demnach soll es zwischen ihm und einem 14-Jährigen am Donnerstagnachmittag zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein, als der Verdächtige plötzlich eine Pistole aus der Bauchtasche zog und seinem Gegenüber an den Kopf hielt. Dann soll er die Waffe wieder eingesteckt haben und weggegangen sein.

Die Beamten stellten ihn noch in der Nähe. Er widersetzte sich jedoch der Festnahme und wurde von den Polizisten deshalb zu Boden gedrückt. Die Waffe wurde sichergestellt.