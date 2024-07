Weil ein Gast in einem niederbayerischen Wirtshaus jedes Bier separat mit seiner EC-Karte bezahlen wollte, rückte die Polizei an.

Ein Gast in einem niederbayerischen Wirtshaus bestellte 16 Bier nacheinander und bezahlte jedes einzeln - sehr zum Ärger des Wirtes, der dadurch anfallende Transaktionsgebühren beklagte (Symbolbild).

Mamming - In einem niederbayerischen Wirtshaus hat ein 21-Jähriger nacheinander 16 Bier bestellt und jedes einzeln mit seiner EC-Karte bezahlt. Darüber ärgerte sich der Wirt, der schließlich die Polizei rief, wie diese mitteilte. Er müsse jedes Mal Transaktionsgebühren in Höhe von etwa 20 Cent bezahlen, habe der Wirt den Beamten gesagt. Für den Ärger des Wirtes habe der Gast aus Lettland am Montagabend kein Verständnis gehabt und sich auch gegenüber der Polizei uneinsichtig gezeigt, hieß es. Er sei des Wirtshauses verwiesen worden und habe ein Hausverbot erteilt bekommen.

Ob der Mann die 16 Bier selber getrunken oder für andere Gäste mitbestellt hat, war unklar. In Deutschland gibt es keine Pflicht, Kartenzahlung zu akzeptieren.