Uslar - Beim Brand eines Wohnhauses in Uslar im Landkreis Northeim ist Schätzungen zufolge ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Die Feuerwehr habe die Bewohner am Freitag aus dem Zweifamilienhaus im Ortsteil Sohlingen retten können - und auch einen Hund, teilte die Polizei am Sonntag mit. Vorsorglich kamen die Hausbewohner ins Krankenhaus. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar, die Ermittlungen dauern an.