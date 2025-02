Lorup - Bei einem Feuer auf dem Firmengelände eines Lebensmittelherstellers im emsländischen Lorup ist ein Schaden von geschätzt 150.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer am Donnerstag niemand, wie die Polizei mitteilte. Der Brand brach im Maschinen- und Elektronikraum aus, dort ist demnach der zentrale Stromanschluss der Anlage. Offensichtlich entstand das Feuer am Stromanschlusskasten, Ruß und Rauch verbreiteten sich dann im Maschinenraum und in der Verarbeitungsanlage.

Der Brand flammte immer wieder auf, dennoch konnte die Feuerwehr das Feuer eindämmen und eine Ausbreitung auf das Dach verhindern. Schließlich wurde der Brand vollständig gelöscht. Erste Ermittlungen ergaben, dass ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst haben könnte. Teile des Lebensmittelinventars und Anlagenteile wurden beschädigt.