15 Parteien dürfen bei Bürgerschaftswahl in Bremen antreten

Bremen - Für die Bürgerschaftswahl am 14. Mai sind in der Stadt Bremen 15 Parteien und Wählervereinigungen zugelassen. Das teilte die Wahlleitung nach der entscheidenden Ausschusssitzung vom Freitag mit. Für die 72 Sitze in der Bremischen Bürgerschaft, die aus Bremen besetzt werden, gebe es 145 Kandidaten und 113 Kandidatinnen - insgesamt 258 Bewerber.

Die gespaltene Bremer AfD wurde für die Stadt Bremen vorläufig nicht zur Wahl zugelassen. Zwei konkurrierende Vorstände hatten jeweils eigene Wahlvorschläge eingereicht. Dies ist nach Wahlgesetz unzulässig. Die Parteilager wollen gegen den Beschluss Beschwerde beim Landeswahlausschuss einlegen.

Im Wahlbereich Bremerhaven wurden am Freitag neun Parteien und Wählervereinigungen für die Wahl zugelassen, darunter auch die AfD. Bremerhaven darf im Landesparlament 15 Sitze besetzen. Darum bewerben sich den Angaben zufolge 68 Kandidaten und Kandidatinnen. Das kleinste Bundesland Bremen wird derzeit von einer Koalition aus SPD, Grünen und Linkspartei regiert.