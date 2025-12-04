Ein Kunde beobachtet in einem Discounter drei Männer, die Dutzende Packungen Butter in einem Rucksack verschwinden lassen. Die Polizei kann die mutmaßlichen Butterdiebe fassen.

Potsdam - Die Polizei hat in Potsdam drei mutmaßliche Diebe geschnappt, die fast 15 Kilogramm Butter aus einem Supermarkt gestohlen haben sollen. Das Trio verstaute am Mittwochmittag 59 Packungen Butter in einem mitgebrachten Rucksack und verließ den Discounter, wie die Polizei mitteilte. Allerdings wurden die mutmaßlichen Butterdiebe von einem Kunden beobachtet.

Die alarmierte Polizei nahm die Verdächtigen in der Nähe des Discounters fest. Die Männer seien der Behörde wegen anderer Diebstähle hinreichend bekannt. Sie sollen im Verlauf des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei ermittelt wegen gewerbsmäßigen Diebstahls. Was die Männer mit der Butter vorhatten, war zunächst nicht klar.