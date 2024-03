Berlin - Ein 15 Jahre alter Junge soll am Donnerstagnachmittag in Marzahn-Hellersdorf einen Besen von einem Hochhaus geworfen haben. Ein 40-Jähriger musste auf dem Gehweg nach dem Warnruf einer Frau beiseite springen, um nicht von dem Besen getroffen zu werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach Zeugenaussagen war der Jugendliche mit drei 14- bis 16-Jährigen in der 25. Etage des Hochhauses gewesen.

Die beiden Zeugen hielten die Jugendlichen den Angaben zufolge fest, bis die Polizei kam. Die Beamten nahmen den 15-Jährigen demnach mit zur Polizeidienststelle, wo ihn seine Mutter abholte. Im Hochhaus stellten die Beamten fest, dass weitere kleinere Gegenstände nach unten geworfen worden waren - diese blieben aber an der Fassade hängen. Die Feuerwehr musste diese Gegenstände bergen. Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Immer wieder kommt es in Berlin vor, dass Gegenstände aus Hochhäusern geworfen werden. So soll ein 14-Jähriger Anfang Februar eine Schranktür aus dem elften Stock eines Hochhauses in Berlin-Marzahn geworfen und damit beinahe eine Mieterin getroffen haben.