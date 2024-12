Ein Jugendlicher ohne Führerschein flieht in Berlin vor einer Verkehrskontrolle. Fast überfährt er einen Beamten. Die Polizei ermittelt wegen mehrerer Delikte.

15-Jähriger rast in Charlottenburg auf Polizisten zu

Ein Jugendlicher ist in Berlin-Charlottenburg vor einer Verkehrskontrolle am Kurfürstendamm geflohen. (Symbolbild)

Berlin - Nach einer Verfolgungsjagd in Berlin-Charlottenburg hat die Polizei einen 15-Jährigen ohne Führerschein festgenommen. Der Jugendliche ignorierte am Mittwochabend die Aufforderung zu einer Verkehrskontrolle am Kurfürstendamm, wie die Polizei mitteilte. Stattdessen sei er auf einen Beamten zugerast, der sich nur mit einem Sprung zur Seite habe retten können.

Auf der Flucht kollidierte der Jugendliche in der Uhlandstraße mit einer Ampel und sprang dann aus dem rollenden Wagen, der mit einem geparkten Auto zusammenstieß.

Nach der Festnahme fanden die Beamten bei dem 15-Jährigen mehrere Handys, Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich, den Autoschlüssel eines Sportwagens und einen fremden Führerschein. Sie übergaben den Jungen seinem Vater.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, außerdem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie gefährlichen Eingriffs und Nötigung im Straßenverkehr. Auch gegen den Autobesitzer wird ermittelt.