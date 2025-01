Die Polizei hat in Hannover ein Auto mit einem 15-Jährigen am Steuer gestoppt. (Symbolbild)

Hannover - Nach einer Verfolgungsfahrt hat die Polizei am frühen Morgen in Hannover ein Auto mit einem 15-Jährigen am Steuer gestoppt. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, fiel einer Polizeistreife ein Auto auf, das in leichten Schlangenlinien auf der linken Spur einer zweispurigen Straße fuhr.

Die Beamten forderten den Fahrer mit dem Signal „Bitte folgen“ zur Kontrolle auf. Doch der Fahrer beschleunigte und versuchte mit einer Geschwindigkeit von rund 100 Kilometern pro Stunde davonzufahren. Kurze Zeit später gelang es der Polizei, die Fahrt an einer Kreuzung zu beenden. Am Steuer saß ein 15-Jähriger ohne Fahrerlaubnis, sein Beifahrer war 14 Jahre alt.

Später stellte sich heraus, dass der Jugendliche den Autoschlüssel unbefugt an sich nahm. Seine Mutter ging davon aus, er liege im Bett und schlafe. Nach einer Belehrung und erzieherischen Gesprächen übergab die Polizei die beiden Teenager an die Erziehungsberechtigten. Das Auto war unbeschädigt. Gegen den 15-Jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein.