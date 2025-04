Am frühen Morgen fällt einer Polizeistreife ein Auto auf: Es ist unbeleuchtet und fährt Kurven. Die Beamten entscheiden, den Wagen zu kontrollieren.

Bremerhaven - Alkoholisiert, ohne Licht und in Schlangenlinien ist ein 15-Jähriger mit einem Auto in Bremerhaven vor der Polizei geflüchtet. Wegen der Fahrweise war das Auto der Besatzung eines Streifenwagens aufgefallen, wie die Polizei mitteilte. Als die Beamten den Fahrer im Stadtteil Lehe am frühen Mittwochmorgen kontrollieren wollten, habe der Jugendliche Gas gegeben.

Auf seiner Flucht krachte er mit seinem Auto in einen geparkten Wagen. Der Fahrer stieg aus seinem Auto und lief davon. Polizisten nahmen ihn kurze Zeit später fest. Dabei stellten sie fest, dass der Fahrer erst 15 Jahre alt war und dementsprechend keinen Führerschein hatte.

Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei, dass der Jugendliche vor seiner Fahrt „in nicht unerheblichem Maße Alkohol“ getrunken hatte. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Die Polizei ermittelt, woher der Jugendliche das Auto hatte. Der Wagen wurde beschlagnahmt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 8.000 Euro.