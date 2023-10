Erfurt - Ein 15-Jähriger ohne Führerschein hat in Erfurt mit dem Auto eine Fußgängerin angefahren und schwer verletzt. Anschließend seien er und seine beiden Begleiter geflüchtet, teilte die Polizei am Montag mit. Die Polizei fahndete nach dem Vorfall am Sonntagabend unter anderem mit einem Hubschrauber nach ihnen und traf den 15-Jährigen schließlich zu Hause an. Die 36-jährige Frau wurde mit einer Beckenfraktur und einer Verletzung des Brustkorbs in ein Krankenhaus gebracht, wo sie laut Polizei auch am Montag noch war.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 15-Jährige in der Brühlervorstadt auf abschüssiger Straße die Frau nach einer Rechtskurve erfasst. Der Wagen kam danach links von der Fahrbahn ab und blieb in einem Gebüsch stehen. Der Fahrer muss sich nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubter Entfernung von der Unfallstelle verantworten. Wem der Wagen gehört, wollte die Polizei nicht mitteilen.