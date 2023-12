Dresden - Ein 15-Jähriger hat mit einem Auto in der Dresdner Altstadt einen Unfall gebaut und dabei mehrere Autos beschädigt. Wie die Polizei am Freitag berichtete, prallte der jugendliche Autofahrer am Donnerstag im Stadtteil Johannstadt gegen einen parkenden Transporter. Der Wagen wurde durch den Aufprall gegen einen weiteren parkenden Pkw geschleudert, der wiederum auf vier andere Autos geschoben wurde.

Der Jugendliche sei zunächst zu Fuß vom Unfallort geflohen, hätte sich aber kurz darauf der Polizei gestellt. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Gesamtschaden belaufe sich schätzungsweise auf rund 37.000 Euro. Wie der 15-Jährige an das Auto kam, ist bislang ungeklärt.