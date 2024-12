Einen Autoführerschein kann man in diesem Alter noch nicht haben. Trotzdem setzte sich ein 15-Jähriger ans Steuer.

15-Jähriger auf Spritztour in nicht zugelassenem Auto

Die Polizei hat in Nordhausen die Spritztour eines 15-Jährigen am Steuer eines Autos gestoppt. (Symbolfoto).

Nordhausen - Am Steuer eines Autos ist ein 15 Jahre alter Jugendlicher in Nordhausen von der Polizei gestoppt worden. Der Wagen sei weder zugelassen noch versichert gewesen, teilte die Polizei zu dem Vorfall am Freitagabend mit. Der Teenager habe noch vergeblich versucht, vor den Beamten zu flüchten.

Ein Zeuge, dem die fehlenden Kennzeichen am Auto aufgefallen waren, hatte die Polizei informiert. Die Beamten übergaben den Jugendlichen an eine erziehungsberechtigte Person. Gegen ihn wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt, außerdem laufen weitere Anzeigen.