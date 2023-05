Weimar - Eine 15-Jährige ist in Weimar von einem Auto angefahren und dabei verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stieß ein 71-jähriger Autofahrer am Donnerstagvormittag mit der Vorderseite seines Autos gegen die ihm den Rücken zugewandte 15-Jährige, die in einer Gruppe von Jugendlichen an einer Tankstelle in der Buttelstedter Straße stand. Die Jugendliche erlitt den Angaben zufolge eine Prellung am Fuß und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 71-jährige Autofahrer fuhr unerlaubt vom Unfallort davon. Durch die Videoüberwachung an der Tankstelle stellten die Polizeibeamten das Kennzeichen des Autos fest und trafen den Mann bei der angegebenen Wohnanschrift an.