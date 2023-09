14 Millionen Euro für Strukturwandelprojekte in Hoyerswerda

Hoyerswerda - Die Stadt Hoyerswerda bekommt rund 14 Millionen Euro für Strukturwandelprojekte vom Freistaat. Mit 8,2 Millionen Euro aus dem Investitionsgesetz für die Kohleregionen werden die umfassende Sanierung und Erweiterung des Jugendclubhauses Nikolai Ostrowski zum Neustadtforum gefördert, wie das Regionalentwicklungsministerium in Dresden am Freitag mitteilte. Fast sechs Millionen Euro erhalten die städtischen Versorgungsbetriebe für die Errichtung eines kommunalen Energieleitzentrums. Die nötigen Förderbescheide sollen am kommenden Mittwoch von Minister Thomas Schmidt (CDU) übergeben werden.