Hohleborn - Ein 14-jähriger Fahrradfahrer ist in Hohleborn (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Fahrradfahrer überquerte am Montagnachmittag hinter einem in Richtung Seligenthal fahrenden Auto die Heubergstraße, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei kollidierte er mit einem aus der Gegenrichtung kommenden Fahrzeug. Der 14-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.