Große Anteilnahme herrschte nach dem Mord an einem 14-jährigen Mädchen in Aschersleben.

Magdeburg - Rund eineinhalb Jahre nach der Verurteilung eines Jugendlichen wegen Mordes an einer 14-Jährigen hat die Justiz den Fall neu aufgerollt. Wie ein Sprecher des Landgerichts Magdeburg am Montag auf Anfrage mitteilte, wurde Anklage gegen einen weiteren möglichen Beteiligten erhoben. Weitere Details nannte das Gericht zunächst nicht. Die Anklage müsse erst noch zugestellt werden. Die Magdeburger „Volksstimme“ berichtete, es solle sich um einen Freund des Täters handeln.

Im August 2022 war der damals 15 Jahre alte Ex-Freund des Mädchens wegen Mordes zu einer Jugendstrafe von neuneinhalb Jahren verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er im November 2021 als 14-Jähriger in Aschersleben seine gleichaltrige Ex-Freundin getötet hatte. Mehrere Tage nach dem Verschwinden wurde die Leiche des Mädchens in einem Garagenkomplex in Aschersleben gefunden.