14 Grabsteine an Gedenkstätte Seelower Höhen beschädigt

Seelow - An der Gedenkstätte Seelower Höhen (Landkreis Märkisch-Oderland) haben Unbekannte 14 Grabsteine abgebrochen oder umgeworfen. Die Tat wurde am Mittwoch gemeldet und vermutlich zwischen vergangenem Sonntag und Mittwoch verübt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Erkenntnisse zu den Tätern und deren Motivation gibt es laut Polizei bislang nicht. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen Störung der Totenruhe. Die Polizeiinspektion Märkisch-Oderland sucht nach Zeugen und Hinweisen aus der Bevölkerung.

Die Gedenkstätte in der Küstriner Straße erinnert an die gleichnamige Schlacht um die Seelower Höhen im Frühjahr 1945 während des Zweiten Weltkriegs.