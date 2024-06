Magdeburg - In den kommenden Tagen fahren 13 Schülerinnen und Schüler aus Sachsen-Anhalt zur Bundesrunde der diesjährigen Mathematik-Olympiade nach Flensburg in Schleswig-Holstein. Dabei seien Mädchen und Jungen aus Gymnasien in Halle, Wittenberg und Magdeburg sowie aus dem Internatsgymnasium Landesschule Pforta aus den Klassenstufen 8 bis 12, teilte der Verein Elemente am Samstag in Magdeburg mit.

Angeführt werde das Team von Florian Jäniche, der schon zum fünften Mal an einer Bundes-Mathematik-Olympiade teilnehme und mehrfach unter den Ersten dabei gewesen sei. Vier Schülerinnen und Schüler nähmen zum ersten Mal an diesem Wettbewerb zur Ermittlung der besten jungen Mathematiker Deutschlands teil.

Am Freitag und Samstag werden den Angaben zufolge die Klausuren geschrieben, am Sonntag (9. Juni) sei die Siegerehrung.