Friedrichroda - Beim Brand eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in Friedrichroda (Landkreis Gotha) sind 13 Menschen verletzt worden. Das Dachgeschoss stand am Donnerstagabend in Flammen, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten an und retteten 13 Bewohner aus dem Haus. Einer von ihnen wurde schwer verletzt, zwölf kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Brandursache war zunächst unklar. Nach Schätzungen der Polizei bewegt sich die Schadensumme im sechsstelligen Bereich.