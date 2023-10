Crimmitschau - Ein 13-Jähriger hat sich in Crimmitschau mitten in der Nacht das Auto seiner Mutter geschnappt und ist damit gegen ein Brückengeländer gekracht. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach sei der Minderjährige gemeinsam mit einem 15-jährigen Beifahrer mit überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abgekommen. Dabei sei der Wagen ins Schlingern geraten und rechts gegen das Geländer der Brücke gestoßen. Bei dem Unfall am Freitagmorgen 2.10 Uhr blieben die beiden Jugendlichen laut Polizei unverletzt.

Das Auto gehört nach Angaben der Polizei der Mutter des 13-Jährigen. Die Straße rund um den Unfallort blieb bis in die Morgenstunden gesperrt. Die Jugendlichen verursachten an der Brücke und am Wagen einen Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Es wurde eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs und unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs angefertigt, hieß es.