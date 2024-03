Auf Thüringens internationalem Flughafen in Erfurt soll wieder mehr Betrieb sein - so sieht es der Sommerflugplan vor.

Erfurt - Im Sommerflugplan sollen in Erfurt bis zu 13 Fluggesellschaften zu Urlaubszielen vor allem am Mittelmeer starten. Neu im Sommerflugplan seien die Fluggesellschaften Eurowings mit Flügen nach Mallorca, Aegean Airlines nach Heraklion und FlyLili nach Burgas, teilte die Flughafen-Gesellschaft am Mittwoch mit. Nach Antalya an der türkischen Riviera seien gleich vier Fluggesellschaften regelmäßig von Erfurt aus unterwegs.

Flüge nach Antalya gebe es im Sommer täglich, teilweise bis zu dreimal pro Tag. Auch das ägyptische Hurghada gehöre zu den Flugzielen. Zudem gebe es Sonderflüge von Reiseveranstaltern unter anderem nach Rom und Neapel (Italien), Santorin (Griechenland), oder Tirana (Albanien).

Erwartet würden in diesem Jahr insgesamt mehr als 170.000 Passagiere - das sei ein Zuwachs von einem Fünftel im Vergleich zu 2023. Es würden sich wieder mehr Airlines für den Flughafen Erfurt-Weimar interessieren, erklärte Flughafengeschäftsführer Gerd Stöwer. Genutzt werde der seit den 90er Jahren mit hohem finanziellem Aufwand ausgebaute Flughafen auch von Geschäftsfliegern, für Ambulanz-Transporte, von Flugzeugen, die in Erfurt gewartet werden, sowie der Polizeihubschrauberstaffel Thüringen.

Die Passagierzahl in Erfurt lag im vergangenen Jahr nur bei rund 138.000. Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es noch mehr als 153.000 Fluggäste. Mehrheitsgesellschafter des Flughafens ist das Land Thüringen, das jährlich einen Millionenbetrag in den Betrieb steckt.