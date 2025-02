Bitterfeld-Wolfen - Insgesamt 13 Fahrzeuge sind auf der Autobahn 9 bei Bitterfeld-Wolfen in mehrere zeitgleiche Unfälle verwickelt gewesen. Es wurden dabei am Freitagnachmittag ein 33-Jähriger schwer und eine 24 Jahre alte Frau leicht verletzt, wie die Polizei in Dessau-Roßlau mitteilte. Demnach kollidierte zwischen den Anschlussstellen Bitterfeld-Wolfen und Thurland ein Sattelzug beim Fahrspurwechsel mit einem Auto. In der Folge kam es zu weiteren Zusammenstößen und Beschädigungen diverser Fahrzeuge. Der Gesamtschaden wird auf rund 115.000 Euro geschätzt.

Damit nicht genug: Während des Einsatzes von Rettungskräften und Polizei fuhr ein 61-Jähriger mit seinem Auto ordnungswidrig durch die Rettungsgasse. Er wurde angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte. Er widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und das Fahrzeug sichergestellt.

Die Sperrung an der Anschlussstelle Bitterfeld-Wolfen konnte erst am späten Abend aufgehoben und der Verkehr in Richtung Berlin wieder vollständig freigegeben werden.