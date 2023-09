Magdeburg - Sachsen-Anhalt fördert die Gründerzentren an den Hochschulen des Landes weiterhin. Dafür stünden in den kommenden drei Jahren 13,3 Millionen Euro zur Verfügung, teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag in Magdeburg mit. „Sachsen-Anhalt braucht mehr Gründungen“, erklärte Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU). „Unser Ziel ist, zukunftsfähige Rahmenbedingungen für innovative und wachstumsstarke Start-ups aus der Wissenschaft zu schaffen.“ Die Hochschulen können die Förderung bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt beantragen.