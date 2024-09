Berlin - Ein 11 Jahre alter Junge ist in Berlin-Biesdorf von einem noch unbekannten Autofahrer angefahren worden. Der Junge wollte nach ersten Angaben der Polizei am Freitagnachmittag über einen Zebrastreifen auf Höhe der Garzauer Straße gehen, als er von einem Auto erfasst wurde. Er wurde infolge durch die Luft geschleudert und erlitt unter anderem Verletzungen am Kopf, hieß es. Der 11-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer flüchtete unerkannt vom Unfallort, sagte eine Sprecherin. Man habe jedoch ein Nummernschild vor Ort gefunden. Weitere Ermittlungen der Polizei wurden eingeleitet.