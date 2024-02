Für einen erstmaligen Tarifvertrag und höhere Löhne: Beschäftigte des Recycling-Unternehmens SRW in Rötha streiken seit 100 Tagen. Das Unternehmen verweigert nach wie vor Gespräche.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schrott- und Recycling-Betriebs SRW stehen mit einem Banner vor dem Werk in Rötha.

Rötha - Im Kampf um einen Tarifvertrag streiken die Beschäftigten des Schrott- und Recycling-Betriebs SRW in Rötha (Landkreis Leipzig) am Donnerstag bereits den 100. Tag. „Wir erwarten von Unternehmen, dass sie Mindestkenntnisse zum Thema Mitbestimmung und Tarifbindung besitzen“, teilte der Verhandlungsführer der IG Metall Leipzig, Michael Hecker mit. Er forderte den zuständigen Geschäftsführer der Scholz Recycling zu Gesprächen auf.

Am Donnerstag werden Politiker mehrerer Parteien vor dem Betrieb im Ortsteil Espenhain erwartet, unter die Bundestagsabgeordneten Franziska Maschek (SPD) und Sören Pellmann (Linke) sowie die sächsische Sozialministerin Petra Köpping (SPD).

Nach Angaben der Gewerkschaft wurde durch die Muttergesellschaft Scholz Recycling GmbH dem örtlichen Geschäftsführer der SRW bereits im August 2023 die Befugnis entzogen, Tarifverhandlungen zu führen. Seitdem würden Gesprächsangebote der IG Metall ignoriert. Der Mutterkonzern wollte sich auf Anfragen nicht zu dem Tarifkonflikt äußern.

Die IG Metall fordert für die rund 180 Beschäftigten acht Prozent mehr Entgelt, eine Erhöhung des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes auf je 1500 Euro und eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf 38 Stunden.

Die Arbeitgeber seien nicht bereit, einen von der IG Metall geforderten Tarifvertrag abzuschließen, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Nach Angaben des Geschäftsführers steht für die Scholz Recycling GmbH die Frage des Tarifabschlusses jedoch nicht zur Debatte, da das Unternehmen nicht Gegenstand einer Tarifauseinandersetzung sei. Im August habe das Unternehmen eine Entgelterhöhung von 7 bis 8,5 Prozent vorgeschlagen. Verpflichtende Zusatzzahlungen und eine Verkürzung der Arbeitszeit wurden jedoch ebenso abgelehnt wie ein von der IG Metall geforderter Tarifvertrag.

Die SRW metalfloat GmbH betreibt am Standort Espenhain mehrere Aufbereitungsanlagen zur Rückgewinnung von Metallen. Diese werden dann in Hütten und Gießereien veredelt und vor allem an Großkonzerne der Automobilbranche geliefert.