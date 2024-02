Neustadt an der Orla - Ein Wohnhaus hat am Dienstagabend wegen einer vergessenen, angezündeten Shisha Feuer gefangen. Ein 23-Jähriger habe eine Wasserpfeife geraucht und dann das Haus in Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis) verlassen, teilte die Polizei mit. Als er wiederkam, bemerkte er Rauch im Wohnzimmer. Wenig später griff das Feuer auch auf den Dachstuhl des Hauses über. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Angaben der Polizei beläuft sich der entstandene Sachschaden auf 100.000 Euro.