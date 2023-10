100.000 Euro Schaden bei Hausbrand in Harsleben

Harsleben - In Harsleben bei Halberstadt im Harzkreis hat es in der Nacht zu Dienstag ein Feuer in einem Einfamilienhaus gegeben. Der Bewohner selbst habe den Brand entdeckt und gemeldet, teilte die Polizei mit. Ihm gelang es demnach, das Haus unverletzt zu verlassen. Die Flammen zerstörten ersten Erkenntnissen zufolge den Dachstuhl und das Obergeschoss. Die Brandursache war zunächst unbekannt. Der Sachschaden beträgt laut ersten Schätzungen rund 100.000 Euro, wie es hieß. Brandursachenermittler hätten ihre Arbeit aufgenommen.