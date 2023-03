Bad Frankenhausen - Ein leerstehendes Mehrfamilienhaus in Bad Frankenhausen im Kyffhäuserkreis hat gebrannt. Ersten Erkenntnissen zufolge sei die Brandausbruchsstelle nicht natürlich, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zeugen sahen zudem, wie jemand in das Haus eindrang. Die Polizei geht daher davon aus, dass der Brand am Dienstagabend gelegt wurde. Der Sachschaden beträgt rund 100.000 Euro. Das Haus wurde gerade renoviert.