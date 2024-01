100.000 Euro Schaden bei Brand in Lagerhalle in Schönebeck

Schönebeck - Bei einem Brand in einer Lagerhalle in Schönebeck (Salzlandkreis) ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. In der Halle in der Calbesche Straße brannten am Mittwochabend mehrere Paletten mit Polyesterplatten, wie die Polizeiinspektion Magdeburg am Donnerstag mitteilte. Menschen seien bei dem Brand nicht zu Schaden gekommen.

Zur Brandursache machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die späte Nacht zu Donnerstag. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner zeitweise gebeten, ihre Fenster und Türen zu schließen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung dauern an.