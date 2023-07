Plauen - Die Höhenrettung hat eine 75 Jahre alte Frau in Plauen schwer verletzt geborgen. Die Seniorin sei auf einem Wanderweg am Samstagvormittag umgeknickt, ausgerutscht und anschließend zehn Meter in die Tiefe gefallen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Einsatzkräfte brachten sie in ein Krankenhaus.