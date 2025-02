In Thüringen wird in diesem Jahr wieder ein Umweltpreis vergeben. Bewerbungen sind noch bis zum 11. Mai möglich. Es gibt auch einen Sonderpreis - zu einem Thema auf dem Land.

Erfurt - Vereine, Verbände, Kommunen, Unternehmen und auch Einzelpersonen können sich noch bis zum 11. Mai für den Thüringer Umweltpreis bewerben. Darauf macht das Umweltministerium aufmerksam. Die Auszeichnung ist mit insgesamt 10.000 Euro dotiert, wobei allein auf den Hauptpreis 5.000 Euro entfallen. Umweltminister Tilo Kummer (BSW) sagte, er hoffe auf eine rege Beteiligung. „Es gibt beim Umweltschutz in Thüringen so viel herausragendes Engagement, in allen Bereichen der Gesellschaft.“

In diesem Jahr wird ein Sonderpreis für „Umweltfreundliche Mobilität im ländlichen Raum“ vergeben. Er ist mit 4.000 Euro dotiert. Den Angaben nach können Projekte, aber auch künstlerische und journalistische Arbeiten eingereicht werden. Die Jury suche Beiträge, „die originell und nachhaltig angelegt sind, in ihrer praktischen Umsetzbarkeit überzeugen und den Umweltschutzgedanken in die Gesellschaft tragen“. Der Umweltpreis soll am 24. September in Erfurt verliehen werden.