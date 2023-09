Wunstorf - Die ersten deutschen Hilfsgüter für Libyen sind am Donnerstag am Fliegerhorst in Wunstorf bei Hannover auf zwei Transportflugzeuge verladen worden. Es handele sich um etwa 100 Zelte, 1000 Betten, Isomatten, Schlafsäcke und Notstromgeneratoren im Wert von etwa 500.000 Euro, sagte Johann Saathoff, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, vor Ort. Die erste Maschine hob gegen 14.30 Uhr in Richtung Libyen ab.

Die Bundesrepublik halte solche Hilfsgüter für genau solche Katastrophenfälle vor, sagte Saathoff. Das Material wurde ihm zufolge von mehreren Stellen in Deutschland nach Wunstorf gebracht, nachdem das Hilfeleistungsangebot von Libyen angenommen worden war. Nach Angaben eines THW-Sprechers kann mit dem Material 1000 Menschen vor Ort direkt geholfen werden. Zwei Logistiker fliegen demnach mit nach Libyen, kehren nach dem Entladen am Abend wieder zurück.

Der Sturm „Daniel“, der zuvor auch in Griechenland gewütet hatte, erfasste Libyen am Sonntag. Nahe Darna brachen zwei Dämme, ganze Viertel der Hafenstadt mit ihren rund 100.000 Einwohnern wurden ins Meer gespült.