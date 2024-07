Magdeburg - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat im Rahmen seiner Saisoneröffnung einen Test gegen Bundesligist VfL Bochum bestritten. Vor 5.554 Zuschauern trennten sich die Teams bei hochsommerlichen Temperaturen mit 1:1 (1:1). Moritz Broschinski (7.) brachte Bochum in Front, Martjn Kaars (30.) glich aus. Für die Magdeburger war es das zweite Unentschieden in Serie.

Magdeburg begann mit vier Zugängen in der Startelf - Philipp Hercher, Marcus Mathisen, Kaars und Abu Bekir El-Zein - und kam zunächst besser ins Spiel. Ein Aufbaufehler brachte den Rückstand (7.). Der FCM hatte im Anschluss Probleme mit dem Pressing der Gäste, kam nach einer Trinkpause aber zum Ausgleich (30.). Bis zur Pause hätte der FCM das Spiel drehen können, Baris Atik traf Latte (35.) und Pfosten (43.). Bochum tauschte in der Pause alle Feldspieler, der FCM blieb in seiner Startformation. Das Spiel verflachte nun, es blieb auf beiden Seiten bei gefährlichen Ansätzen, auch ein Fünffachwechsel auf Magdeburger Seite brachte keine Abhilfe.