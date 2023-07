1. FC Magdeburg startet am 29. Juli in die neue Saison

Magdeburg - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg startet am 29. Juli in die neue Saison. Das Samstagsspiel beim SV Wehen Wiesbaden wird um 13.00 Uhr angepfiffen wie die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Dienstag bekannt gab. Am zweiten Spieltag trifft das Team von Trainer Christian Titz am 6. August (13.30 Uhr) zu Hause auf Eintracht Braunschweig.