Magdeburg - Ohne etatmäßigen Mittelstürmer, dafür aber aller Voraussicht nach mit Rückkehrer Tobias Müller startet Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky und RTL) gegen den SV Wehen Wiesbaden in die Rückrunde. Die Angreifer Luca Schuler und Luc Castaignos fallen wegen Verletzung beziehungsweise Erkrankung aus. „Ich kann aber auch mit drei kleineren, spielstarken Akteuren spielen. Und unser Kader gibt das her“, sagte Trainer Christian Titz am Freitag bei einer Pressekonferenz.

Voller Lob ist Titz über Verteidiger Müller, der nach anderthalb Jahren beim Ligakonkurrenten SC Paderborn in der Winterpause nach Magdeburg zurückgekehrt war. „Tobi ist ein sehr stabiler Spieler ist, wie er in der Defensive agiert, wie er verteidigt. Er ist aber auch stabil von seiner Persönlichkeit, von seinen Charaktereigenschaften. Man darf nicht unterschätzen, wenn ein Spieler woanders war. Da braucht er Zeit, wieder hier hereinzukommen. Aber das ging schon ziemlich nahtlos“, betonte Titz, der auch die Führungsqualitäten des früheren FCM-Kapitäns lobte.

Unzufrieden ist Titz vor dem Auftakt mit den Platzverhältnissen in Magdeburg. Auf den Trainingsplätzen war nur bedingt Training möglich, auch der Rasen im Stadion, auf den man notgedrungen ausweichen musste, befindet sich nicht im besten Zustand.