Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg muss kurzfristig auf Leon Bell Bell verzichten. Der Linksverteidiger hat sich eine Mittelohrentzündung zugezogen und fehlte bereits beim Training am Donnerstag. „Er wird nicht zur Verfügung stehen“, sagte Cheftrainer Christian Titz vor dem Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga an diesem Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) gegen Holstein Kiel.

Die auf Rang drei in der Tabelle platzierten Norddeutschen hat Titz noch in bester Erinnerung: „Sehr konstant, sehr stabil, auch wenn vielleicht die letzten beiden Ergebnisse nicht so positiv waren, ist es eine sehr spielstarke Mannschaft. Und vor allem eine Mannschaft, die über eine enorme Wucht bei Standardsituationen verfügt.“

Neben Bell Bell fehlen weiterhin Julian Pollersbeck (Aufbautraining) sowie die gesperrten Herbert Bockhorn und Daniel Elfadli. Einen kurzfristigen Neuzugang wenige Stunden vor Schließung des Transferfensters schließt Titz aus. „Insgesamt sind wir mit unserer Kader-Struktur zufrieden. In der Grundstruktur hat sich nicht viel verändert“, sagte Titz, der mit Blick auf Rang 13 nicht nervös ist. Dennoch betonte er: „Mit uns macht es etwas, wenn wir ein Spiel verlieren. Weil uns das ärgert, weil wir es nicht gut finden. So ist die Mannschaft auch für sich angestachelt. Sie ist fokussiert auf Kiel.“