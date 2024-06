Magdeburg - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat den Vertrag mit Jonah Fabisch aufgelöst. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler

wechselt zum Drittligisten FC Erzgebirge Aue, der am Mittwoch seinen Trainingsauftakt hatte. „Der Sprung von der Regionalliga in die 2. Bundesliga war für Jonah noch etwas zu früh. Deshalb ist es für ihn gut, den Zwischenschritt in der 3. Liga bei Erzgebirge Aue zu machen“, sagte FC-Sportchef Otmar Schork zur Zukunft von Fabisch, der im vergangenen Sommer vom Hamburger SV II zum FCM kam. In der abgelaufenen Saison stand er sechsmal im Zweitliga-Kader, kam dabei aber nicht zum Einsatz.