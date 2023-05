Magdeburg - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg muss im Auswärtsspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) wie schon in der Partie beim 1. FC Heidenheim auf Torjäger Moritz Kwarteng verzichten. Der Angreifer laboriert noch immer an einer Magenschleimhautentzündung, zudem hat er Knieprobleme, sagte Trainer Christian Titz. Der Coach hofft, dass Kwarteng in der nächsten Woche ins Training einsteigen kann. Im Heimspiel gegen den 1. FC Nürrnberg (2:2) war Kwarteng 25 Minuten nach seiner Einwechslung wieder vom Feld gegangen.

Titz will mit seiner Mannschaft dem SV Darmstadt die mögliche Aufstiegsfeier vermasseln. „Wir fahren nach Darmstadt, weil wir für uns spielen und weil wir die Saison so gut wie möglich abschließen wollen“, sagte Titz und bemerkte, dass sein Team nach vier ungeschlagenen Spielen am Stück weiter hungrig sei.

Vor allem auch deshalb, weil es gegen Spitzenteams wie Darmstadt und eine Woche darauf gegen Arminia Bielefeld gehe. „Wir schauen nur auf uns, aber wir finden es gut, dass wir Spiele vor der Brust haben, in denen es um etwas geht“, sagte der Trainer angesichts der noch im Aufstiegskampf befindlichen Kontrahenten. „Das gibt uns eine gewisse Spannung. Wir treffen auf hoch konzentrierte und starke Gegner - und genau die wollen wir besiegen.“ Magdeburg hat seit dem Unentschieden gegen Nürnberg nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun.