Lange Zeit sah es so aus, als ob der FCM beim Tabellendritten Fortuna Düsseldorf wenigstens einen Punkt mitnehmen könnte. Am Ende gab es aber doch eine Niederlage.

Düsseldorf - Der 1. FC Magdeburg hat einen versöhnlichen Saisonabschluss in der 2. Fußball-Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf verpasst. Gegen den Teilnehmer an der Bundesliga-Aufstiegsrelegation hieß es am Sonntag 2:3 (1:2). Vor 50 028 Zuschauern in der ausverkauften Düsseldorfer EM-Arena traf Christos Tzolis (6./20./88.) mit seinen Saisontreffern 20 bis 22 für die auf acht Positionen veränderte Elf von Trainer Daniel Thioune. Magdeburg kam durch Bryan Teixeira zum Anschlusstreffer (31.) und durch Connor Krempicki (48.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Fortuna startete mit einer Erfolgsserie von 13 Spielen ohne Niederlage mit viel Selbstbewusstsein in die Partie. Der Tabellendritte hatte die Gäste zunächst deutlich im Griff und führte nicht unverdient 2:0. Doch nach einer halben Stunde fingen sich die Elbestädter. Nach einem Konter traf Teixeira, in der 40. Minute wurde ein Kremicki-Treffer wegen Abseits nicht anerkannt.

Nach dem Seitenwechsel machte er es besser und markierte sehenswert mit dem Außenrist den Ausgleich. Danach war Magdeburg das bessere Team und hatte bei deutlich mehr Ballbesitz auch Möglichkeiten zur Führung. Von den Gastgebern kam in der Offensive lange nicht mehr viel. Erst in der Schlussphase traf Tzolis noch einmal und krönte sich damit gemeinsam mit Robert Glatzel vom Hamburger SV und Herthas Haris Tabakovic (alle 22 Tore) zum Torschützenkönig. Auch danach hätten noch Tore für die Gastgeber fallen können.