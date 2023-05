Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg will den Klassenerhalt nun auch rechnerisch perfekt machen. Dafür fehlt am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) unter Flutlicht gegen den 1. FC Nürnberg nur noch ein Punkt. „Wir treffen auf eine Mannschaft, die alles in die Waagschale werfen wird, weil es wie bei uns auch beim 1. FC Nürnberg noch um Punkte geht“, sagte Christian Titz am Donnerstag auf der Pressekonferenz. Große Feierlichkeiten beim Erreichen des Nichts-Abstiegs sind nicht geplant. „Für uns ist es ein normaler Spieltag, wir würden uns über einen Sieg freuen, es ist aber noch kein Saisonende“, betonte Titz, der auf Torhüter Dominik Reimann (Schambeinentzündung) verzichten muss. Für ihn steht Tim Boss im Tor.

Auch die Gäste wollen für ihre Rettung punkten. „Es gilt, das Ding über die Linie zu bringen“, sagte Nürnbergs Trainer und Sportvorstand Dieter Hecking. Die fünf Punkte weniger als der FCM auf dem Konto habenden Franken benötigen noch einige Zähler mehr. Derzeit hat der Club, der das zweitschlechteste Auswärtsteam ist, vier Punkte Vorsprung auf Rang 16 und sechs auf einen Abstiegsplatz. Das bislang einzige Aufeinandertreffen mit dem Club hatten die Magdeburger im November 2022 dank eines Doppelpacks von Cristiano Piccini mit 2:1 gewonnen. „Wenn er zum Einsatz kommt und zwei Tore macht, würde ich mich freuen“, sagte Titz.