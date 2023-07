Fieberbrunn - Daniel Elfadli bleibt vorerst beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Das sagte Sportdirektor Otmar Schork am Donnerstag im Trainingslager im österreichischen Fieberbrunn. Seit einigen Wochen wurde der defensive Mittelfeldspieler immer wieder mit einem Wechseel zum Hamburger SV in Verbindung gebracht. „Wir haben letzten Donnerstag die erste Kontaktaufnahme vom HSV erhalten, indem Jonas Boldt sein Interesse bekundet hat. Ich habe ihm dann am Samstag nach internen Rücksprachen eine Absage erteilt. Wir sehen Daniel als festen Bestandteil des Kaders für die neue Saison an.“

Elfadli steht seit 2022 in Magdeburg unter Vertrag. Weder der 26-Jährige noch der Hamburger SV haben sich zu den Entwicklungen geäußert. Auch Schork sagte nicht, ob es für den FCM eine finanzielle Schmerzgrenze gibt.