Magdeburg - Zweitligist 1. FC Magdeburg hat sein Vorbereitungsprogramm bekannt gegeben. Bereits am Mittwoch findet bei den Magdeburgern der Trainingsauftakt mit dem obligatorischen Laktattest statt. Am Donnerstag um 11.00 Uhr zeigt sich die Mannschaft bei einer ersten öffentlichen Trainingseinheit, bevor am 28. Juni das erste Testspiel bei Landesliga-Vertreter Rot-Weiß Zerbst ansteht.

Am 1. Juli testet der FCM bei Oberliga-Absteiger SV Westerhausen und am 4. Juli gegen Regionalligist VSG Altglienicke. Anschließend geht es vom 5. Juli bis 14. Juli ins Trainingslager nach Fieberbrunn in Österreich. Dort sind zwei weitere Testspiele vorgesehen, bei denen die Gegner noch nicht feststehen. Ein letzter Test, ebenso noch ohne Gegner, soll am 23. Juli stattfinden, bevor die 2. Bundesliga am Wochenende vom 28. bis 30. Juli wieder in die Saison startet.