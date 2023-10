Bad Dürrenberg - In der Vorbereitung für die Landesgartenschau 2024 in Bad Dürrenberg werden in diesen Tagen 1,5 Millionen Blumenzwiebeln gepflanzt. Es sei eine bunte Mischung aus verschiedenen Arten von Tulpen, Narzissen, Gladiolen, Lilien und Dahlien, teilte der Geschäftsführer der Landesgartenschau, Michael Steinland, mit. Jetzt sei die richtige Zeit für die Pflanzung. Bereits in der vergangenen Woche sei die erste Lieferung von 100.000 Stück in Bad Dürrenberg angekommen. Über mehrere Tage würden nun alle 1,5 Millionen Zwiebeln geliefert und gesteckt. Die Landesgartenschau beginnt am 19. April 2014 und geht bis zum 13. Oktober.