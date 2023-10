Oldenburg - Der am Sonntag zu Ende gegangene Oldenburger Kramermarkt hat rund 1,3 Millionen Besucherinnen und Besucher angelockt. Das entspreche dem Vorjahresniveau, sagte Dennis Ostendorf, Marktmeister der Stadt Oldenburg, am Montag. Auch wenn mit rund 200.000 Gästen mehr gerechnet worden sei, seien die Schaustellerinnen mit den Besucherzahlen „sehr zufrieden“. Geboten worden waren zehn Tage lang 250 Fahrgeschäfte und Buden, darunter ein 60 Meter hohes Riesenrad. Höhepunkt sei der Umzug in der Innenstadt mit 100 Festwagen und Fußgruppen gewesen.

Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Oldenburger Kramermarkt 1608, dieses Jahr fand die Kirmes zum 416. Mal statt.