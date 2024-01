Eisenach - Wohnmobilplätze, barrierefreie Sanitäranlage, Ladesäulen für E-Autos und Fahrradbügel: Zur Aufwertung eines Wanderparkplatzes am Fuße des Rennsteigs hat die Stadt Eisenach 1,23 Millionen Euro Fördermittel erhalten. Damit werde sich die Infrastruktur des Parkplatzes am Beginn des beliebten Höhenwanderwegs in Eisenachs Ortsteil Hörschel für alle Gäste verbessern, teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag mit. Sogar Wanderer, die auf dem Wasser nach Hörschel kommen, sollen profitieren: Der Weg vom Wasser zum Parkplatz soll vereinfacht werden. In Hörschel mündet die Hörsel in die Werra.

Die Umgestaltung sei eine wichtige Investition in den Thüringer Tourismus, sagte Staatssekretärin Katja Böhler zur Übergabe der Fördermittel. Sechs Wanderwege führen laut Ministerium an dem Platz vorbei, Infrastruktur sei bislang aber nicht vorhanden.

Bis Ende des Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,65 Millionen Euro. Eisenachs Eigenanteil beträgt etwa 412.000 Euro.