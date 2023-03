Der Landesrechnungshof prüft und überwacht die Haushalts- und Wirtschaftsführung in Bremen. Am Donnerstag stellten die obersten Rechnungsprüfer ihre Jahresberichte vor. Lob gab es allein für ein Ressort.

Bremen - Die Präsidentin des Landesrechnungshofs Bremen, Bettina Sokol, hat mehrere Mängel bei der Haushaltsführung von Land und Stadt Bremen festgestellt. „Die Sorglosigkeit, mit der viele haushaltsrechtliche Pflichten nicht beachtet werden, ist sehr unerfreulich“, sagte Sokol am Donnerstag in Bremen anlässlich der Vorstellung der Jahresberichte 2023. Sokol kritisierte beispielsweise, dass das Wirtschaftsressort bei einer Einstellung gegen die Pflicht zur öffentlichen Ausschreibung der Stelle verstoßen habe. Lob gab es für das Sozialressort, das über Jahre offen für Empfehlungen gewesen sei.

Beanstandet wurde auch, dass mehr als 1000 öffentliche Arbeitsplätze mit mehreren Rechnern ausgestattet seien. „Das heißt, es gibt Leute, die eine Doppel- oder Mehrfachausstattung haben“, sagte Sokol. Zudem seien die Standorte von mehr als 3000 Monitoren nicht bekannt. Kosten in Höhe von mindestens 1,2 Millionen Euro ohne belegbaren Nutzen seien dadurch verursacht worden.

Ferner habe sich die Zahl persönlich genutzter Drucker zwischen 2018 und 2021 um mehr als 3450 erhöht. „Man müsste eigentlich die Tendenz haben: Die Zahl der Arbeitsplatzdrucker sinkt und die Zahl der Etagendrucker steigt“, sagte Sokol.

In den Jahresberichten finden sich weitere Beispiele, die einen zweifelhaften Umgang mit öffentlichen Mitteln belegen. Vergleichsweise kurios ist ein Fall, der das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) betrifft. Das ISL hielt nach Angaben des Landesrechnungshofs eine Beteiligung von 80 Prozent an einer GmbH mit einem Eigenkapital von rund 75 000 Euro. 2018 wurde die Beteiligung ohne vorige gutachterliche Wertfeststellung zu einem Preis von acht Euro verkauft, was der Landesrechnungshof beanstandete.

Der Landesrechnungshof untersuchte Bremens Haushalt für das Jahr 2021, in welchem die Verschuldung mit mehr als 32 000 Euro pro Kopf einen neuen Höchststand erreichte. In den Jahren 2016 bis 2019 war es gelungen, die Pro-Kopf-Verschuldung im Land zu reduzieren.